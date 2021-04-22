***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.07.2019 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.300.000 13.544.992 796.841 45.123.606 -304.862 10.117.276 -91.945.617 -8.798.008 22.834.228 22.834.228Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler1.052.845 -9.850.853 8.798.008Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.892 -10.036.029 -10.036.029 -10.036.029Sermaye Arttırımı4.667.161 1.941.539 1.941.539 1.941.539Dönem Sonu Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 46.176.451 -285.970 10.117.276 -101.796.470 -10.036.029 19.425.791 19.425.791Cari Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler58.967.161 13.544.992 2.738.380 49.268.678 -37.739 10.117.276 -106.677.796 -12.108.739 15.812.213 15.812.213Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-724.247 -11.384.492 12.108.739 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-400.006 6.745.789 6.345.783 6.345.783Sermaye Arttırımı60.000.000 3.047.197 63.047.197 63.047.197Sermaye Azaltımı-52.967.161 52.967.161Sermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler66.000.000 13.544.992 5.785.577 48.544.431 -437.745 10.117.276 -65.095.127 6.745.789 85.205.193 85.205.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.873.747 387.050Dönem Karı (Zararı)6.745.789 -10.036.029Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.181.809 11.451.209Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 3.804.032 2.825.087Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.881.947 7.157.509Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 653.904 -43.464Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -93.745 30.147Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.442.106 7.170.826Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.387.438 737.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 107.180 185.983Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 3.280.258 551.128Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler199.470 2.203.199Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 0 -24.728Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 225.961 1.578.876Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 137.570 486.855Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -164.061 162.196Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -1.429.530 -2.789.038Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 0 1.990Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.990Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.102.346 1.315.351İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.946.149 -1.028.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.696.570 -7.125.962İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 6.362.833 -612.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.666.263 -6.513.566Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler445.452 13.526.711İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -46.927İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 445.452 13.573.638Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -17.081.645 -4.360.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 5.898.739 -1.854.506Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.183.427 6.620.871İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -16.183.427 6.620.871Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 833.321 1.030.904Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.551.988 -6.597.816İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 23.836.612 -6.608.701İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 715.376 10.885Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-27.594 -2.192.236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-187.255 -75.330Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -187.255 -75.331Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 1Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.873.747 387.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.827.145 -761.709Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -1.992Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.827.145 -759.717FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.190.792 1.275.884Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.000.000 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 6.608.700Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.580.235Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 9.580.235Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.583.247 -13.402.705Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.583.247 -2.902.705Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -10.500.000Ödenen Faiz-225.961 -1.535.074Alınan Faiz0 24.728YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.237.394 901.225NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.237.394 901.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 368.464 212.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 61.605.858 1.113.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 30.06.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 61.605.858 368.464Ticari Alacaklar5.718.354 10.206.398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 351.839 6.731.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.366.515 3.474.579Diğer Alacaklar147.488 603.342İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 147.488 603.342Stoklar9 18.219.511 1.044.121Peşin Ödenmiş Giderler15.008.950 18.465.583İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 3.195.975 2.757.553İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 11.812.975 15.708.030Diğer Dönen Varlıklar2.064.847 1.877.592İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4 182.566 405.072İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.882.281 1.472.520ARA TOPLAM102.765.008 32.565.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR102.765.008 32.565.500DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar281.222 270.820İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 281.222 270.820Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 290.000 290.000Maddi Duran Varlıklar12 46.698.387 48.644.500Arazi ve Arsalar5.805.000 5.805.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.236.265 2.300.001Binalar3.794.707 4.069.999Tesis, Makine ve Cihazlar32.423.949 35.549.924Taşıtlar2.176.874 685.925Mobilya ve Demirbaşlar261.592 233.651Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 61.909 92.683Peşin Ödenmiş Giderler2.260.518 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.260.518 0Ertelenmiş Vergi Varlığı694.741TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.286.777 49.298.003TOPLAM VARLIKLAR153.051.785 81.863.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 5.341.196Ticari Borçlar6.791.867 23.139.355İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.791.867 23.139.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.977.313 2.143.992Diğer Borçlar41.474.141 16.913.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 40.744.519 16.907.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 729.622 5.947Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.165 45.759İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 18.165 45.759Kısa Vadeli Karşılıklar706.504 401.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 412.316 341.275Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 294.188 60.483Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.518 14.817İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 6.518 6.518İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 0 8.299ARA TOPLAM51.974.508 48.000.731TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.974.508 48.000.731UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 4.926.384Uzun Vadeli Karşılıklar15.872.084 12.389.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.458.358 1.022.213Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.413.726 11.367.173Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 0 734.789TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.872.084 18.050.559TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.846.592 66.051.290ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.205.193 15.812.213Ödenmiş Sermaye20 66.000.000 58.967.161Sermaye Düzeltme Farkları20 13.544.992 13.544.992Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 5.785.577 2.738.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)48.106.686 49.230.939Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.106.686 49.230.939Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 48.544.431 49.268.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -437.745 -37.739Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 10.117.276 10.117.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -65.095.127 -106.677.796Net Dönem Karı veya Zararı6.745.789 -12.108.739TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.205.193 15.812.213TOPLAM KAYNAKLAR153.051.785 81.863.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.07.2019 - 31.03.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 53.446.446 60.465.612 7.195.602 12.421.247Satışların Maliyeti21 -43.514.589 -54.975.787 -8.105.299 -10.799.285TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.931.857 5.489.825 -909.697 1.621.962BRÜT KAR (ZARAR)9.931.857 5.489.825 -909.697 1.621.962Genel Yönetim Giderleri23 -2.464.691 -2.294.059 -949.380 -559.389Pazarlama Giderleri23 -2.358.136 -2.046.638 -873.306 -609.615Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 11.735.493 9.408.034 6.003.477 2.170.585Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -15.159.239 -20.545.112 -4.783.649 -4.865.300ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.685.284 -9.987.950 -1.512.555 -2.241.757Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 16.276.646 24.728 15.964.828 7.518Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -9.893.445 -1.990 -9.893.445 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.068.485 -9.965.212 4.558.828 -2.234.239Finansman Giderleri26 -2.652.225 -2.865.183 -383.238 -1.150.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.416.260 -12.830.395 4.175.590 -3.384.250Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.329.529 2.794.366 665.231 325.932Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 1.329.529 2.794.366 665.231 325.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.745.789 -10.036.029 4.840.821 -3.058.318DÖNEM KARI (ZARARI)6.745.789 -10.036.029 4.840.821 -3.058.318Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.745.789 -10.036.029 4.840.821 -3.058.318Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 28 0,10220000 -0,15210000 0,07330000 -0,04630000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-400.006 18.892 -283.097 139.012Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -500.007 24.220 -350.124 178.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler100.001 -5.328 67.027 -39.208Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri100.001 -5.328 67.027 -39.208Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-400.006 18.892 -283.097 139.012TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.345.783 -10.017.137 4.557.724 -2.919.306Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.345.783 -10.017.137 4.557.724 -2.919.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930671BIST