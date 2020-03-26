***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 31.03.2020 Salı günü saat 14.00'de "Mercure İstanbul The Plaza Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul" adresinde yapılacak olan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, Toplantının yapılacağı Mercure İstanbul The Plaza Bosphorus Hotel'inin toplantı tarihinde kapalı olacak olması ve de hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü açıklamaları doğrultusunda ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine ve oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilmesine karar verişmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832305BIST