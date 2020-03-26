***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
26.03.2020 13:45
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 31.03.2020 Salı günü saat 14.00'de "Mercure İstanbul The Plaza Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul" adresinde yapılacak olan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, Toplantının yapılacağı Mercure İstanbul The Plaza Bosphorus Hotel'inin toplantı tarihinde kapalı olacak olması ve de hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü açıklamaları doğrultusunda ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine ve oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilmesine karar verişmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832305
BIST
16:3990.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 1.847,26
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.917
En Düşük
88.481
16:396,4027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0130
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3925
16:397,0287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
16:39336,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,88
|Açılış
|: 336,64
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|BAKAB
|6,49
|4.026.861
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.130.658
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|106.525.524
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.151.262
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.325.777
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|6.474.995
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,15
|1.198.731.167
|% 4,33
|
|ASELS
|24,00
|895.133.093
|% 2,39
|
|GARAN
|7,83
|793.365.141
|% 4,40
|
|AKBNK
|5,63
|366.024.708
|% 1,08
|
|YKBNK
|1,94
|331.003.339
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|331.003.339
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|131.663.560
|% 9,09
|
|THYAO
|9,15
|1.198.731.167
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,46
|52.931.945
|% 9,52
|
|GARAN
|7,83
|793.365.141
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6608
|7,6992
|% 0,72
|
|Frank
|6,5849
|6,6246
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7018
|1,7104
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.632
|13,02
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|26,97
|26,97
|-0,42
|
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