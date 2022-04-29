***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
29.04.2022 08:09
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Sermaye Artış Başvurumuzun Olumsuz Karşılanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 72.556.591 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 177.443.409 TL (%244,56) artırılarak 250.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 177.443.409 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuzun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde olumsuz karşılandığı duyurulmuştur.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025331
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0043
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7657
18:0515,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0278
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6214
En Düşük
15,5143
18:05907,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,57
|Açılış
|: 907,06
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
907,76
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7840
|14,7939
|% 0,03
|
|Euro
|15,5656
|15,5860
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,4630
|18,5556
|% 0,55
|
|Frank
|15,1881
|15,2796
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9320
|3,9517
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|13,65
|
|Altın Gr.
|907
|907
|6,57
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
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17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
-
17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem