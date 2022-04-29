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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

29.04.2022 08:09
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Sermaye Artış Başvurumuzun Olumsuz Karşılanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 72.556.591 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 177.443.409 TL (%244,56) artırılarak 250.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 177.443.409 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuzun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde olumsuz karşılandığı duyurulmuştur.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025331


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EGGUB 251,90 11.586.644 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
CASA 127,60 1.135.939 % 10,00  
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Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,37 23,39 0,22  
Gümüş Gr. 11,11 11,12 0,11  
B. Petrol 108 108 1,12  
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