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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

12.10.2021 16:10



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.10.2021 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketimiz ilişkili tarafı Agroser Tarımsal üretim ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 üretim sezonunda gerçekleşen ve 2021 üretim dönemi finansal planlaması kapsamında
·   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesine istinaden şirketimizin Agroser Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş ile yaygın ve süreklilik arz eden domates alım işlemlerinin 2021 üretim sezonundaki tutarının , kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'dan fazlasına ulaşması neticesinde, iş bu raporda Agroser Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
·     Agroser Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul alış işlemlerinin koşulları önceki yıllara ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969822


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Tam 3.363 3.447 27,68  
Yarım 1.625 1.668 13,39  
Çeyrek 815 834 6,69  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 -0,07  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,01  
B. Petrol 83,47 83,47 -0,18  
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