***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.10.2021 16:10
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.10.2021 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketimiz ilişkili tarafı Agroser Tarımsal üretim ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 üretim sezonunda gerçekleşen ve 2021 üretim dönemi finansal planlaması kapsamında
· Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesine istinaden şirketimizin Agroser Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş ile yaygın ve süreklilik arz eden domates alım işlemlerinin 2021 üretim sezonundaki tutarının , kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'dan fazlasına ulaşması neticesinde, iş bu raporda Agroser Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
· Agroser Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul alış işlemlerinin koşulları önceki yıllara ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969822
BIST
16:301.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:309,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0192
|Açılış
|: 9,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:3010,4126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0148
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:30510,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,60
|Açılış
|: 510,33
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:30
|PENTA
|192,50
|13.072.614
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.290.010
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.451.288
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|65.013.892
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|126.721.616
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,34
|71.335.584
|% -9,70
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,90
|18.528.070
|% -6,78
|
|GARAN
|9,55
|1.324.820.771
|% 1,17
|
|ASELS
|16,44
|1.153.978.944
|% 3,92
|
|THYAO
|13,99
|823.219.910
|% -1,48
|
|SASA
|27,98
|694.975.186
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,86
|636.484.741
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,43
|580.797.394
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|256.629.965
|% 2,23
|
|GARAN
|9,55
|1.324.820.771
|% 1,17
|
|KRDMD
|6,86
|636.484.741
|% 0,73
|
|ODAS
|1,49
|137.707.653
|% -1,97
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0164
|9,0204
|% 0,21
|
|Euro
|10,4058
|10,4126
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,2248
|12,2861
|% 0,20
|
|Frank
|9,6463
|9,7044
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3955
|2,4075
|% 0,11
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|5,76
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|28,00
|
|Tam
|3.363
|3.447
|27,68
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|13,39
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,18
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41EDATA
Yüzde 5.91 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 319, 708 adet işlem
-
16:40DOBUR
Yüzde 6.44 oranında artışla 37.38 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 631 adet işlem
-
16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.38 ) 1, 529
-
16:39XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 11, 972.00 milyon TL de
-
16:37EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 204, 665 adet işlem