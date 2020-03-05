***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.03.2020 16:24
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Dönem zararı ve geçmiş yıllar zararları nedeniyle kar payı dağıtalamayacağına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MERKO, TRAMERKO91A5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MERKO, TRAMERKO91A5 0 0
Ek Açıklamalar
2019 yılı finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılamayacağı hususu yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824564
BIST
17:41112.346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.560,88
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:416,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1084
En Düşük
6,0635
17:416,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0689
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:41325,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 5,14
|Açılış
|: 325,33
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.057.360
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.217.257
|% 14,91
|
|DGATE
|9,15
|124.679.609
|% 10,24
|
|HLGYO
|1,63
|54.463.704
|% 10,14
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,05
|56.936.405
|% -8,41
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.798.697
|% -5,31
|
|THYAO
|11,79
|865.199.095
|% 0,34
|
|ASELS
|30,42
|855.214.354
|% 2,15
|
|GARAN
|10,34
|582.689.126
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,57
|319.285.474
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|317.754.676
|% 2,38
|
|ODAS
|2,15
|317.754.676
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|319.285.474
|% 0,39
|
|KARSN
|1,94
|236.611.597
|% 0,52
|
|THYAO
|11,79
|865.199.095
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,75
|181.208.584
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8517
|7,8911
|% 0,71
|
|Frank
|6,3824
|6,4209
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6199
|1,6281
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,70
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|-0,36
|
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17:51AGHOL
Yüzde 8.06 oranında artışla 17.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 874, 281 adet işlem