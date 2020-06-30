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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2020 17:38
GÜNCEL HABERLER



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MERKO, TRAMERKO91A5 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MERKO, TRAMERKO91A5 0 0

Ek Açıklamalar
2019 yılı finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılamayacağı hususu 30.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853528


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Cumhuriyet 2.534 2.554 2,80  
Tam 2.609 2.620 2,80  
Yarım 1.267 1.282 1,30  
Çeyrek 634 642 0,70  
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