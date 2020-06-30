***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2020 17:38
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MERKO, TRAMERKO91A5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MERKO, TRAMERKO91A5 0 0
Ek Açıklamalar
2019 yılı finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılamayacağı hususu 30.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853528
BIST
17:41116.770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 927,19
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:416,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:417,6979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:41391,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,22
|Açılış
|: 391,94
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
392,04
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|36,30
|4.743.527
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.092.362
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.400.353
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.915.270
|% 9,98
|
|AKGUV
|3,20
|42.467.773
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|674.331.481
|% -9,09
|
|ULAS
|5,94
|10.459.640
|% -7,48
|
|GLBMD
|4,47
|19.515.387
|% -7,26
|
|SEKFK
|4,75
|35.383.101
|% -6,13
|
|KRDMD
|3,27
|2.593.170.635
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,02
|2.131.365.833
|% 5,21
|
|GARAN
|8,50
|1.216.678.355
|% -0,35
|
|THYAO
|12,52
|854.083.524
|% 0,48
|
|KARSN
|2,94
|806.601.039
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,02
|2.131.365.833
|% 5,21
|
|KRDMD
|3,27
|2.593.170.635
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,67
|629.761.514
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,44
|424.672.319
|% 2,86
|
|KARSN
|2,94
|806.601.039
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4314
|8,4737
|% 0,30
|
|Frank
|7,1913
|7,2346
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|8,21
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.554
|2,80
|
|Tam
|2.609
|2.620
|2,80
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|1,30
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,04
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|-0,64
|
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