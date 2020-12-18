***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi09/10/2015Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi09/10/2015Davanın Konusuİtirazın İptali ( Ticari Satımdan Kaynaklanan)Karşı Taraf(lar)GULF SİGORTA A.Ş.Davanın Tutarı974.685.73 EURODava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)8,12İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/354 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan Kararİlk derece mahkemesi davacı lehine kısmen kabul kararı vermiş olup işbu karar Şirketimiz tarafından istinaf incelemesine gönderilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı974.685,73 EUROOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirket'imizin önemli davalarına ilişkin bilgiler finansallar tablo dönemleri itibariyle, bağımsız denetim raporlarında ve izahnamede kamuoyuna zamanında açıklanmıştır.İlgili davalara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine uyum konusunda ayrıntılar aşağıdaki gibidir.2013 yılında Yalova tesislerinin bir bölümünde çıkan yangın nedeniyle sigortalısı UNILEVER SAN. VE TİC. T. A.Ş.'ye ödemiş olduğu ve şirketimizin sigorta firması olan HDI Sigorta A.Ş. tarafından karşılanmayan 974.685,73 EURO tutarın tahsili için Gulf Sigorta A.Ş. (eski AIG Sigorta) şirketimiz aleyhine T.C. İstanbul 32. İcra Dairesi'nin 2015/8552 sayılı dosyası ile ilamsız takip başlatmış ve tarafımızca 13 Nisan 2015 tarihinde borç aslına, borç nedenine ve fer'ilere itiraz edilerek işbu takip durdurulmuştur. Sonrasında yargılama ticaret mahkemesinde devam etmiştir. Davanın davacı lehine kısmen kabulüne (974.685,73-EURO ve faizi) karar verilmiştir. Dosyaya konu karar Şirket tarafından istinaf edilmekle Şirketçe 8 Milyon TL tutarındaki teminat mektubu dosyaya ibraz edilerek icra süreci icranın geri bırakılmasına dair karar doğrultusunda durdurulmuştur. Mevcut durumda, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin 2020/1534 Esas nolu dosyası ile istinaf yargılaması devam etmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893755BIST