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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

18.12.2020 08:43



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
09/10/2015
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
09/10/2015
Davanın Konusu
İtirazın İptali ( Ticari Satımdan Kaynaklanan)
Karşı Taraf(lar)
GULF SİGORTA A.Ş.
Davanın Tutarı
974.685.73 EURO
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,12
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/354 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
İlk derece mahkemesi davacı lehine kısmen kabul kararı vermiş olup işbu karar Şirketimiz tarafından istinaf incelemesine gönderilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
974.685,73 EURO
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Şirket'imizin önemli davalarına ilişkin bilgiler finansallar tablo dönemleri itibariyle, bağımsız denetim raporlarında ve izahnamede kamuoyuna zamanında açıklanmıştır.
İlgili davalara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine uyum konusunda ayrıntılar aşağıdaki gibidir.
2013 yılında Yalova tesislerinin bir bölümünde çıkan yangın nedeniyle sigortalısı UNILEVER SAN. VE TİC. T. A.Ş.'ye ödemiş olduğu ve şirketimizin sigorta firması olan HDI Sigorta A.Ş. tarafından karşılanmayan 974.685,73 EURO tutarın tahsili için Gulf Sigorta A.Ş. (eski AIG Sigorta) şirketimiz aleyhine T.C. İstanbul 32. İcra Dairesi'nin 2015/8552 sayılı dosyası ile ilamsız takip başlatmış ve tarafımızca 13 Nisan 2015 tarihinde borç aslına, borç nedenine ve fer'ilere itiraz edilerek işbu takip durdurulmuştur. Sonrasında yargılama ticaret mahkemesinde devam etmiştir. Davanın davacı lehine kısmen kabulüne (974.685,73-EURO ve faizi) karar verilmiştir.  Dosyaya konu karar Şirket tarafından istinaf edilmekle Şirketçe 8 Milyon TL tutarındaki teminat mektubu dosyaya ibraz edilerek icra süreci icranın geri bırakılmasına dair karar doğrultusunda durdurulmuştur. Mevcut durumda, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin 2020/1534 Esas nolu dosyası ile istinaf yargılaması devam etmektedir. 
      
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893755


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