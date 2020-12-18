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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

18.12.2020 08:44



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
16/03/2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16/03/2017
Davanın Konusu
Davacının sigorta şirketinden muafiyet şartı nedeniyle alamadığı tutarın tazminat davasıdır.
Karşı Taraf(lar)
Unilever San.ve Tic. A.Ş.
Davanın Tutarı
500.000 EURO
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4,16
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2017/253 esas
Davanın Duruşma Tarihi
10/11/2020
Alınan Karar
Bilirkişi incelemesi devam etmektedir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
10/03/2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
500.000 EURO
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
yoktur
Açıklamalar

Şirket'imizin önemli davalarına ilişkin bilgiler finansallar tablo dönemleri itibariyle, bağımsız denetim raporlarında ve izahnamede kamuoyuna zamanında açıklanmıştır.
İlgili davalara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine uyum konusunda ayrıntılar aşağıdaki gibidir,
2013 yılında Şirket'in Yalova tesislerinin bir bölümünde çıkan yangından sonra tesislerde bulunan malları hasar gören UNILEVER SAN. VE TİC. T. A.Ş. kendi sigortasından muafiyet şartı nedeni ile alamadığı 500.000 EURO için Şirket'e karşı bir tazminat davası açmıştır. Dava, T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/253 Esas no ile görülmektedir. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporuna Şirket tarafından itiraz edilmiş olup ek rapor alınması için dosya yeniden bilirkişiye gönderilmiştir. Mevcut durumda, dosyaya ilişkin bilirkişi incelemesinin tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca sigorta şirketimizin davacıya ödemiş olduğu 350.529,17-EURO'nun dekontu da mahkemeye sunulmuştur.
Mevcut durumda yargılama devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893756


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