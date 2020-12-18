***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi16/03/2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16/03/2017Davanın KonusuDavacının sigorta şirketinden muafiyet şartı nedeniyle alamadığı tutarın tazminat davasıdır.Karşı Taraf(lar)Unilever San.ve Tic. A.Ş.Davanın Tutarı500.000 EURODava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)4,16İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2017/253 esasDavanın Duruşma Tarihi10/11/2020Alınan KararBilirkişi incelemesi devam etmektedir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi10/03/2021Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı500.000 EUROOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiyokturAçıklamalarŞirket'imizin önemli davalarına ilişkin bilgiler finansallar tablo dönemleri itibariyle, bağımsız denetim raporlarında ve izahnamede kamuoyuna zamanında açıklanmıştır.İlgili davalara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 23'üncü maddelerine uyum konusunda ayrıntılar aşağıdaki gibidir,2013 yılında Şirket'in Yalova tesislerinin bir bölümünde çıkan yangından sonra tesislerde bulunan malları hasar gören UNILEVER SAN. VE TİC. T. A.Ş. kendi sigortasından muafiyet şartı nedeni ile alamadığı 500.000 EURO için Şirket'e karşı bir tazminat davası açmıştır. Dava, T.C. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/253 Esas no ile görülmektedir. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporuna Şirket tarafından itiraz edilmiş olup ek rapor alınması için dosya yeniden bilirkişiye gönderilmiştir. Mevcut durumda, dosyaya ilişkin bilirkişi incelemesinin tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca sigorta şirketimizin davacıya ödemiş olduğu 350.529,17-EURO'nun dekontu da mahkemeye sunulmuştur.Mevcut durumda yargılama devam etmektedir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893756BIST