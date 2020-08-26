***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"başlığını taşıyan 11. maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan Ufuk Önçırak 26.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871329BIST