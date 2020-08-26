***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 19:51
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"başlığını taşıyan 11. maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan Ufuk Önçırak 26.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871329
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0263
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0260
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:05460,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,23
|Açılış
|: 460,67
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
462,25
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3605
|7,3639
|% -0,36
|
|Euro
|8,6930
|8,7206
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,6953
|9,7439
|% -0,01
|
|Frank
|8,0779
|8,1266
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|20,74
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,45
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,18
|
|B. Petrol
|46,24
|46,24
|-0,05
|