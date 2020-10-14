***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 16:54
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin QNB Finansbank'ta bulunan KGF teminatı kapsamında kullanmış olduğumuz 01987-KX-000000000004 referanslı, 18.03.2022 vadeli, 1.370.004 USD ana para bakiyeli kredisinin erken kapatılmasına karar verilmiş olup, 14.10.2020 (bugün) tarihi itibariyle kapatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881574
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 9,3050
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3429
En Düşük
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18:05485,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,91
|Açılış
|: 485,45
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|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.837.490
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.545.605
|% 10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.668.018
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.728.586
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|ARTI
|15,86
|3.259.711
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.549.507.082
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.702.218.398
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.108.445.618
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.523.955
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.270.596
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.549.507.082
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.108.445.618
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.523.955
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|742.122.466
|% -0,52
|
|TSKB
|1,17
|309.421.888
|% 2,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9041
|7,9086
|% -0,13
|
|Euro
|9,2994
|9,3074
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,2761
|10,3276
|% 0,62
|
|Frank
|8,6347
|8,6867
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1008
|2,1113
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,08
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|0,66
|