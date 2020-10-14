***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin QNB Finansbank'ta bulunan KGF teminatı kapsamında kullanmış olduğumuz 01987-KX-000000000004 referanslı, 18.03.2022 vadeli, 1.370.004 USD ana para bakiyeli kredisinin erken kapatılmasına karar verilmiş olup, 14.10.2020 (bugün) tarihi itibariyle kapatılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881574BIST