***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 08:50
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı Merko Holding A.Ş.' nin almış olduğu karar aşağıdaki gibidir
Ortaklığımızın 02.10.2020 tarih ve 2020-04 sayılı kararının revize edilmesi gereği doğmuş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Buna göre
1- Şirketimizin iştiraki, Borsa İstanbul (BİST)' da işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin sermayesinde sahip olduğumuz %9,79 oranındaki 5.773.757,66 nominal değerli paylardan 3.556.856 nominal değerli olan kısmı 12,50 TL -14,52 TL fiyat aralığından payın BİST' de satılması ile sağlanan fonun 43.000.000. TL nın iştirakimiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin, faaliyetlerinde finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sermaye Avansı olarak Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne transfer edilmesine
2- Bu tutarın yapılacak herhangi bir sermaye artışına mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına ( 01.09.2020 tarihli kararla başlatılan sermaye azaltımı/artırımı da dahil olmak üzere)
Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
MERKO HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882257
BIST
11:151.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:157,8969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:159,2687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0274
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:15484,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 484,55
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:15
|KARTN
|845,90
|3.311.699
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.003.750
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.639.808
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.010.206
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|103.361.403
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.395.126
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|719.129.758
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,97
|371.512.438
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.071.736
|% 5,52
|
|PETKM
|4,54
|292.928.059
|% -1,94
|
|AKBNK
|5,29
|239.225.008
|% 1,73
|
|SKBNK
|1,97
|371.512.438
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|324.071.736
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|211.855.217
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,40
|168.785.930
|% -6,20
|
|GARAN
|7,31
|719.129.758
|% 1,81
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8915
|7,8969
|% -0,46
|
|Euro
|9,2628
|9,2687
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2014
|10,2526
|% -0,16
|
|Frank
|8,5958
|8,6476
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|9,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|-0,09
|
Seans Raporu
11:15
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11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 85 artarak (% 0.67 ) 1, 325
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11:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, GARAN, SODA
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11:29XU100
Endeks 1, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 6, 108.00 milyon TL de
-
11:28CEOEM
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 054, 164 adet işlem