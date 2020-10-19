***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortağı Merko Holding A.Ş.' nin almış olduğu karar aşağıdaki gibidirOrtaklığımızın 02.10.2020 tarih ve 2020-04 sayılı kararının revize edilmesi gereği doğmuş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.Buna göre1- Şirketimizin iştiraki, Borsa İstanbul (BİST)' da işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin sermayesinde sahip olduğumuz %9,79 oranındaki 5.773.757,66 nominal değerli paylardan 3.556.856 nominal değerli olan kısmı 12,50 TL -14,52 TL fiyat aralığından payın BİST' de satılması ile sağlanan fonun 43.000.000. TL nın iştirakimiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin, faaliyetlerinde finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sermaye Avansı olarak Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne transfer edilmesine2- Bu tutarın yapılacak herhangi bir sermaye artışına mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına ( 01.09.2020 tarihli kararla başlatılan sermaye azaltımı/artırımı da dahil olmak üzere)Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.MERKO HOLDİNG A.Ş.YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882257BIST