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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2020 08:50
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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz ortağı Merko Holding A.Ş.' nin almış olduğu karar aşağıdaki gibidir
Ortaklığımızın 02.10.2020 tarih ve 2020-04 sayılı kararının revize edilmesi gereği doğmuş ve aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Buna göre  
1-      Şirketimizin iştiraki, Borsa İstanbul (BİST)' da işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin sermayesinde sahip olduğumuz %9,79 oranındaki 5.773.757,66 nominal değerli paylardan 3.556.856 nominal değerli olan kısmı 12,50 TL -14,52 TL fiyat aralığından payın BİST' de satılması ile sağlanan fonun 43.000.000. TL nın iştirakimiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin,  faaliyetlerinde finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sermaye Avansı olarak Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne transfer edilmesine
2-      Bu tutarın yapılacak herhangi bir sermaye artışına mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına ( 01.09.2020 tarihli kararla başlatılan sermaye azaltımı/artırımı da dahil olmak üzere)
Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
MERKO HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882257


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Tam 3.191 3.271 5,77  
Yarım 1.542 1.582 2,80  
Çeyrek 774 791 1,39  
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Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,09  
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