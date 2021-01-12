***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 22:16
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 27.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kulanım Yerine İlişkin Rapor" da belirtilen İNGOMAR PACKING COMPANY LLC.' ya olan toplam 596.533,72 USD borç bakiyesinin varılan mutabakat neticesinde 300.000 USD'lik kısmı 12.01.2021 (bugün) itibariyle ödenmiştir.
Kalan 296.533,72 USD'lik kısmı ise vade farkı ve/veya herhangi bir fark olmaksızın 3 ay sonra ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901676
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
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7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,1031
En Yüksek
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|: 0,04%
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|Açılış
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|Açılış
|: 444,86
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|Önceki Kapanış
|: 443,99
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449,85
En Düşük
442,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|753.568
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.775.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.207.825
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4506
|7,4586
|% -0,34
|
|Euro
|9,0953
|9,1031
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1377
|10,1886
|% 0,47
|
|Frank
|8,3665
|8,4169
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9800
|1,9900
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|10,90
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,63
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,13
|
|B. Petrol
|56,61
|56,61
|0,95
|