***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2021 16:57
Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 27.11.2020 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenen Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin, raporda belirtilen Tesis ve altyapı yatırımlarımızla ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesi alınması için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903941
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,32
|Açılış
|: 440,84
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3904
|7,3925
|% 0,33
|
|Euro
|9,0009
|9,0059
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1264
|% -0,15
|
|Frank
|8,3158
|8,3659
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9639
|1,9738
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-15,40
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,10
|
|B. Petrol
|55,63
|55,63
|-0,47
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Seans Raporu
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