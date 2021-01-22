***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin 27.11.2020 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenen Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin, raporda belirtilen Tesis ve altyapı yatırımlarımızla ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesi alınması için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda gerekli işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903941BIST