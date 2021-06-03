***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDUYURUMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 19.01.2021 tarihinde SPK'ya yapılan başvurusu çerçevesinde, SPK'nın 20/05/2021 tarih ve 2021/25 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edildiği üzereMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket), 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, (i) 40.744.519,27 TL tutarındaki kısmı Şirket pay sahiplerinden Merko Holding A.Ş. (Merko Holding) tarafından verilen sermaye avansından ve (ii) 20.000.000 TL tu kısmı Şirket yönetim kurulu başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen borçtan karşılanacak toplam 60.744.519,27 TL karşılığında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatı uyarınca hesaplanacak nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve 40.744.519,27 TL karşılığında Merko Holding A.Ş. ile 20.000.000 TL karşılığında Alistair Baran BLAKE'e tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin.a) Merko Holding tarafından satın alınacak payların fiyatı konusunda Merko Holding tarafından 02.10.2020 tarihinde Borsa'da gerçekleştirilen Şirket paylarının satışı işleminde bir payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 13,21 TL esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi,b) Alistair Baran BLAKE tarafından satın alınacak payların Prosedür çerçevesinde Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi,c) Şirket tarafından ihraç edilecek payların tahsisli olarak satılması sonrasında, Alistair Baran BLAKE tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında elde edilen payların, Şirket'in Alistair Baran BLAKE ve Merko Holding haricindeki pay sahiplerine, talep etmeleri durumunda, Alistair Baran BLAKE'in tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket'te sahip oldukları payları oranında Alistair Baran BLAKE tarafından sermaye artırımında ödenen birim satış fiyatı üzerinden, 10 gün boyunca alma hakkının tanınması ve bu doğrultuda 10 gün boyunca taleplerin Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilmesi için gerekli duyurunun yapılması,d) Tahsisli sermaye artırımına katılacak Merko Holding ile Alistair Baran BLAKE'in sermaye artırımından elde edecekleri payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten, Merko Holding'in halihazırda Şirket'te sahip olduğu paylar ise Kurul karar tarihinden itibaren 1 yıl süreyle (Alistair Baran BLAKE tarafından tahsisli sermaye artırımı sonrası isteyen yatırım yapılacak satış işlemi dışında) Borsa'da satmasının kısıtlanması ve bu payların borsa dışında devredilmesi durumunda devralanların da bu kısıtlamaya tabi olması,şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Buna göre, 03.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alım Satım İşlemleri Prosedürü çerçevesinde tarafımca yeni edinilen 3.472.222 adet MERKO pay senedi, 03.06.2021 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (03.06.2021 tarihi itibarıyla mevcut payların azami % 5,26094'ü kadar), tarafımca edinim fiyatı olan 5,76 TL fiyat üzerinden 04.06.2021-14.06.2021 tarihleri arasında devredilecektir. Talep eden yatırımcılara yapılacak satış işlemleri kapsamında yatırımcıların elde edilen MERKO payları herhangi bir satış kısıtlamasına tabi olmayacaktır.Bu kapsamda, yukarıda bahsi geçen şartları taşıyan ve sermaye artırımına katılmak isteyen pay sahipleri 04.06.2021 tarihinden itibaren talepte bulunabilecek olup talepte bulunacak pay sahiplerinin işbu Duyuru Metni'nin eki olan- Ek.1 "Yeni Pay Alma Talep Formu"nu ve- Ek.2 "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İle Eş Anlı Olarak Ya Da Sermaye Azaltımının Sonuçlanmasından İtibaren İki Yıl İçerisinde Yapılacak Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu" nuAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin merko@akyatirim.com.tr e-posta adresine veya 0212 292 98 23 no.lu faks numarasına iletmeleri ve Akbank T.A.Ş. nezdinde bulunan TR58 0004 6012 3388 8000 0229 03 IBAN numaralı hesaba 03.06.2021 tarihi itibarıyla sahip oldukları paylarının azami %5,26094'ü oranında ve 1 TL nominal değerli beher yeni pay için 5,76 TL üzerinden hesaplanacak sermaye artırım (iştirak) bedellerini başvuru tarihlerinde ödemeleri gerekmektedir.Taleplerin alındığı 10 gün süresince saat 17:00'a kadar belgeleri ve para transferi Ak Yatırım'a eksiksiz ve zamanında ulaşan yatırımcıların MERKO pay virmanları, takip eden işgünü (T+1) en geç saat 18:00'e kadar talep formunda belirtilen hesaba Ak Yatırım tarafından yapılacaktır.Pay sahipleri, SPK'nın ilgili bültenine https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=25 adresinden ulaşabilirler.Alistair Baran BLAKEhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939840BIST