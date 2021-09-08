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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2021 14:05



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kamuoyunun dikkatine
Şirketimizin Eylül 2020 tarihinde başlattığı yeniden yapılanma planına  ilişkin finansal operasyonlar, 2021 Ocak ayı içerisinde tamamlanmış, ardından süratle yatırımlara ilişkin sürece geçilmiştir. pandeminin yarattığı iş gücü, ulaşım v.s. gibi tüm olumsuzluklara rağmen, kararlaştırılan "tesis ve altyapı yatırımları (yönetim binası dışında)" bu hafta itibariyle tamamlanmıştır.
Yaklaşık olarak 11 milyon TL tutarında gerçekleşen "domates soyma ve paketleme-dolum hattı" yatırımımız, mevcut üretim sezonuna yetiştirilmiş ve devreye alınmıştır. Son konusu yatırım İtalyan menşeili olup en son teknolojik detaylara sahiptir. Ülkemiz sınırları içinde en yüksek kapasiteye sahip ve çok az sayıda bulunan bu yatırım hattı ile hedeflenen üretimin tamamen ihracata yönelik olması ise olayın en önemli unsurudur.
Diğer taraftan bilhassa gelecek sezona hazırlandığımız bu ihracat atağımız için gerek ürünlerin pazarlanması, gerekse stratejik işbirlikleri açısından global çapta büyük satış ağına sahip trader (satış-dağıtım) firmaları ile görüşmeler devam etmektedir.
Saygılarımızla.            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962584


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