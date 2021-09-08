***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2021 14:05
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Kamuoyunun dikkatine
Şirketimizin Eylül 2020 tarihinde başlattığı yeniden yapılanma planına ilişkin finansal operasyonlar, 2021 Ocak ayı içerisinde tamamlanmış, ardından süratle yatırımlara ilişkin sürece geçilmiştir. pandeminin yarattığı iş gücü, ulaşım v.s. gibi tüm olumsuzluklara rağmen, kararlaştırılan "tesis ve altyapı yatırımları (yönetim binası dışında)" bu hafta itibariyle tamamlanmıştır.
Yaklaşık olarak 11 milyon TL tutarında gerçekleşen "domates soyma ve paketleme-dolum hattı" yatırımımız, mevcut üretim sezonuna yetiştirilmiş ve devreye alınmıştır. Son konusu yatırım İtalyan menşeili olup en son teknolojik detaylara sahiptir. Ülkemiz sınırları içinde en yüksek kapasiteye sahip ve çok az sayıda bulunan bu yatırım hattı ile hedeflenen üretimin tamamen ihracata yönelik olması ise olayın en önemli unsurudur.
Diğer taraftan bilhassa gelecek sezona hazırlandığımız bu ihracat atağımız için gerek ürünlerin pazarlanması, gerekse stratejik işbirlikleri açısından global çapta büyük satış ağına sahip trader (satış-dağıtım) firmaları ile görüşmeler devam etmektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962584
BIST
10:381.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
10:388,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
10:3810,0686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0519
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
10:38489,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,19
|Açılış
|: 489,93
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler10:38
|YEOTK
|32,20
|67.821.958
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|33.278.605
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|28.011.138
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|351.987
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|AVHOL
|5,31
|2.790.182
|% -4,67
|
|AKYHO
|2,44
|4.680.189
|% -4,31
|
|CASA
|133,40
|108.321
|% -4,30
|
|GARAN
|9,43
|266.586.451
|% 0,21
|
|KONTR
|73,00
|131.022.954
|% 7,83
|
|THYAO
|12,42
|125.058.931
|% 0,00
|
|EREGL
|18,02
|106.596.444
|% 0,50
|
|KRDMD
|7,34
|83.608.785
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,54
|82.772.587
|% 0,40
|
|GARAN
|9,43
|266.586.451
|% 0,21
|
|IHLAS
|0,60
|15.912.921
|% -1,64
|
|PEKGY
|0,98
|13.242.091
|% 2,08
|
|TSKB
|1,31
|17.572.933
|% 0,00
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4951
|8,4977
|% 0,42
|
|Euro
|10,0609
|10,0686
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,6830
|11,7416
|% 0,58
|
|Frank
|9,2094
|9,2649
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2605
|2,2718
|% 0,52
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,37
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,07
|
Seans Raporu
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