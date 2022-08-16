***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2022 15:33
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.08.2022 tarihinde gerçekleşen Tahsisli Sermaye Artışından Elde Edilen Fon ile 02.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulan Tahsisli Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen ödeme yerlerine uygun olarak
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne : 21.645.657,05 TL
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı :11.007.788,58 TL
Enerji Teminat Bedeli :10.000.000,00 TL
Ödeme yapılmıştır
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055835
BIST
16:522.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 7,35
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:5217,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:5218,2763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2883
En Düşük
18,1866
16:521.025,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.025,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:50
|CMBTN
|264,30
|55.364.762
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.553.451
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.458.932
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.833.870
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.480.413
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.973.303
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,58
|24.530.629
|% -7,47
|
|DERIM
|6,47
|36.323.516
|% -6,23
|
|THYAO
|64,70
|6.553.356.916
|% 1,73
|
|TUPRS
|298,50
|4.298.329.967
|% 3,83
|
|YKBNK
|5,50
|2.594.784.469
|% 0,36
|
|AKBNK
|10,48
|2.316.851.319
|% 2,54
|
|GARAN
|18,80
|1.958.027.315
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,50
|2.594.784.469
|% 0,36
|
|EKGYO
|3,53
|1.380.817.855
|% 0,28
|
|TSKB
|3,84
|1.275.604.093
|% 9,40
|
|ISCTR
|6,06
|1.406.637.826
|% 0,83
|
|KARSN
|7,52
|1.723.546.550
|% 5,03
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9561
|17,9695
|% 0,06
|
|Euro
|18,2603
|18,2706
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,6164
|21,7248
|% 0,13
|
|Frank
|18,8388
|18,9523
|% -0,35
|
|Riyal
|4,7702
|4,7942
|% 0,02
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,90
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|6.863
|6.967
|3,00
|
|Tam
|6.898
|6.950
|-6,00
|
|Yarım
|3.361
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|0,07
|
Seans Raporu
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