***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.08.2022 tarihinde gerçekleşen Tahsisli Sermaye Artışından Elde Edilen Fon ile 02.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulan Tahsisli Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen ödeme yerlerine uygun olarakA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne : 21.645.657,05 TLTürkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı :11.007.788,58 TLEnerji Teminat Bedeli :10.000.000,00 TLÖdeme yapılmıştırKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055835BIST