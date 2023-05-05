***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul kararlarının tescil edilmemesi nedeniyle dava sürecinin başlatıldığı, 06.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştu. Aynı gündem maddesi ile 02.05.2023 tarihinde yapılan genel kurul kararlarının bugün (05.05.2023) tescil edilmesi nedeniyle, dava süreci konusu kalmadığı için süreç sonlandırılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147481BIST