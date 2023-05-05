***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 17:38
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul kararlarının tescil edilmemesi nedeniyle dava sürecinin başlatıldığı, 06.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştu. Aynı gündem maddesi ile 02.05.2023 tarihinde yapılan genel kurul kararlarının bugün (05.05.2023) tescil edilmesi nedeniyle, dava süreci konusu kalmadığı için süreç sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147481
BIST
17:394.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -92,18
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:3919,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:3921,4794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0164
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:391.258,30
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -26,64
|Açılış
|: 1.258,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:37
|HURGZ
|4,40
|3.238.800
|% 10,00
|
|CANTE
|18,15
|152.609.538
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.241.069
|% 9,93
|
|SELVA
|9,42
|102.709.569
|% 9,66
|
|PAMEL
|145,80
|74.036.878
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|794.541.480
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|GESAN
|50,35
|742.851.562
|% -9,93
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|EUPWR
|70,00
|2.320.256.226
|% -9,97
|
|THYAO
|124,80
|2.058.871.306
|% -2,27
|
|KOZAL
|16,22
|1.729.319.929
|% -2,87
|
|GUBRF
|219,20
|1.633.918.961
|% 3,49
|
|EKGYO
|5,30
|772.658.960
|% -3,28
|
|KOZAL
|16,22
|1.729.319.929
|% -2,87
|
|ISCTR
|10,63
|913.467.548
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,15
|674.575.919
|% -2,03
|
|ASTOR
|45,66
|2.958.213.471
|% 1,02
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4942
|19,4986
|% 0,15
|
|Euro
|21,4559
|21,4637
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,5038
|24,6267
|% 0,30
|
|Frank
|21,7224
|21,8533
|% -0,87
|
|Riyal
|5,1827
|5,2087
|% 0,04
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-41,63
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-25,66
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.514
|4.627
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.236
|2.307
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,78
|
Seans Raporu
17:37
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -89, 26 kaybederek (% -2.21 ) 3, 943
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17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUPWR, ALFAS, GRTRK, PAMEL, GESAN
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17:52
SAFKR, KUYAS, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52
PAMEL, ONCSM, ULAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52PNLSN
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 34.30 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 115 adet işlem