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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.05.2023 17:38
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 10.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul kararlarının tescil edilmemesi nedeniyle dava sürecinin başlatıldığı, 06.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştu. Aynı gündem maddesi ile 02.05.2023 tarihinde yapılan genel kurul kararlarının bugün (05.05.2023) tescil edilmesi nedeniyle, dava süreci konusu kalmadığı için süreç sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147481


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