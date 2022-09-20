***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2022 14:22
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
20.09.2022 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,51 TL fiyattan 25.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 20.09.2022 tarihi itibariyle 15.272.657 adete oranı ise % 17,31 'ya yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/09/2022 25.000 25.000 15.247.657 15.272.657 % 17,28 % 17,28 % 17,31 % 17,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064237
BIST
15:393.245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 45,38
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:3918,3166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:3918,2856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0450
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
15:39980,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,50
|Açılış
|: 980,64
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:37
|HDFGS
|2,75
|77.310.103
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|69.810.738
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|187.553.928
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|490.795.266
|% 9,76
|
|AYEN
|25,96
|145.838.873
|% 9,08
|
|TSKB
|3,97
|15.338.718
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.059.989
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.360.477
|% -9,90
|
|IHAAS
|66,35
|10.065.097
|% -9,85
|
|VAKBN
|8,45
|6.041.159.503
|% -9,72
|
|ISCTR
|8,22
|3.657.346.549
|% 4,18
|
|THYAO
|70,90
|3.540.144.514
|% 3,13
|
|GARAN
|19,85
|3.520.137.280
|% 1,22
|
|HALKB
|8,22
|3.406.724.656
|% -8,16
|
|VAKBN
|8,45
|6.041.159.503
|% -9,72
|
|EKGYO
|3,88
|1.853.087.699
|% -1,52
|
|ISCTR
|8,22
|3.657.346.549
|% 4,18
|
|HALKB
|8,22
|3.406.724.656
|% -8,16
|
|YKBNK
|7,12
|2.618.175.518
|% 5,64
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3051
|18,3194
|% 0,14
|
|Euro
|18,2666
|18,2837
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,8384
|20,9429
|% 0,08
|
|Frank
|18,8479
|18,9615
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8543
|4,8786
|% 0,24
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-9,37
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.659
|6.747
|-42,00
|
|Yarım
|3.245
|3.286
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|0,60
|
Seans Raporu
15:37
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15:52PINSU
Yüzde 9.33 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 544, 734 adet işlem
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15:51SMRTG
Yüzde 5.22 oranında artışla 48.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 584, 970 adet işlem
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15:50XU100
Endeks 3, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 52, 957.00 milyon TL de
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15:50PRDGS
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 509 adet işlem
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15:49YATAS
Yüzde 8.41 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 453, 531 adet işlem