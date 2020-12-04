Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.12.2020 09:25



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artış kararımızın Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yapılan açıklama düzeltme olmayıp sermaye artış sürecimize ilişkin gelinen aşama açıklanmaktadır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 58.967.161
Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000

Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 52.967.161,000 89,82484

Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM 58.967.161 52.967.161,000 89,82484

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000 1,00 MERKO, TRAMERKO91A5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Merko Holding Aş'nin sahip olduğu 2.216.901,66 nominal değerli paylarına ilişkin sermaye artırımına katılım tahhüdü vardır
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.12.2020
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirektimizin, 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 58.967.161 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarının 52.967.161 TL tutarındaki kısmının kapatılması suretiyle %89,82 oranında azaltılarak 6.000.000 TL'ye indirilmesi ve eş anlı olarak, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %1000 oranında arttırılarak 66.000.000 TL'ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 60.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulunca onaylandığı 03.12.2020 tarih ve 2020/74 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891321


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:101.331
Değişim :  0,01% |  0,16
Açılış :  1.332  
Önceki Kapanış :  1.331  
En Yüksek
1.338 En Düşük
1.326
BIST En Aktif Hisseler12:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 6,71 29.146.952 % 10,00  
ERBOS 35,56 32.748.359 % 9,96  
DIRIT 4,54 217.330 % 9,93  
SILVR 5,69 28.723.071 % 9,85  
BEYAZ 10,95 7.413.460 % 9,61  
daha fazla
12:10 Alış Satış %  
Dolar 7,7879 7,7926 % 0,27  
Euro 9,4723 9,4838 % 0,39  
Sterlin 10,4425 10,4949 % 0,18  
Frank 8,7183 8,7708 % 0,35  
Riyal 2,0728 2,0832 % 0,33  
daha fazla
12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 -1,04  
Altın Gr. 462 462 1,30  
Cumhuriyet 3.062 3.109 -1,00  
Tam 3.048 3.125 -0,41  
Yarım 1.473 1.512 -0,20  
Çeyrek 739 756 -0,09  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 0,07  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,04  
B. Petrol 49,70 49,70 0,99  
Seans Raporu 12:10
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru