***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artış kararımızın Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yapılan açıklama düzeltme olmayıp sermaye artış sürecimize ilişkin gelinen aşama açıklanmaktadırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 58.967.161Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 52.967.161,000 89,82484Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 58.967.161 52.967.161,000 89,82484Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000 1,00 MERKO, TRAMERKO91A5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Merko Holding Aş'nin sahip olduğu 2.216.901,66 nominal değerli paylarına ilişkin sermaye artırımına katılım tahhüdü vardırPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.12.2020SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirektimizin, 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 58.967.161 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarının 52.967.161 TL tutarındaki kısmının kapatılması suretiyle %89,82 oranında azaltılarak 6.000.000 TL'ye indirilmesi ve eş anlı olarak, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %1000 oranında arttırılarak 66.000.000 TL'ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 60.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulunca onaylandığı 03.12.2020 tarih ve 2020/74 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulurEklenen DökümanlarEK: 1 TADİL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891321BIST