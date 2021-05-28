***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.05.2021 00:10
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun kullanım yerine ilişkin raporun detaylı hali ektedir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938563
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0156
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5138
En Düşük
8,4921
18:0510,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0119
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4005
En Düşük
10,3541
18:05518,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,60
|Açılış
|: 518,30
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4833
|8,5138
|% 0,18
|
|Euro
|10,3337
|10,4005
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0336
|12,0940
|% 1,08
|
|Frank
|9,4352
|9,4920
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2591
|2,2705
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,45
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,06
|