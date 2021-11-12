***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.11.2021 09:14
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.06.2021 tarihinde tamamlanan "Tahsisli Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977256
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
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1.644
En Düşük
1.621
18:059,9560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0527
|Açılış
|: 9,9230
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|Önceki Kapanış
|: 9,8350
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9,9857
En Düşük
9,8824
18:0511,4005
En Yüksek
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|| 0,0501
|Açılış
|: 11,3700
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|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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18:05594,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,06
|Açılış
|: 594,31
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9452
|9,9489
|% 0,46
|
|Euro
|11,3844
|11,3986
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,2532
|13,3197
|% 0,42
|
|Frank
|10,7316
|10,7963
|% 0,26
|
|Riyal
|2,6431
|2,6564
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-2,62
|
|Altın Gr.
|595
|595
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
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