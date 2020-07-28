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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.07.2020 12:17
GÜNCEL HABERLER



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİSTAİR BARAN BLAKE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 19.06.2012 İcrada Görevli Y.K Üyeliği MERKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0.001 Bağımsız Üye Değil
ALİ TURAN HÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 14.02.2019 İcrada Görevli Huku Müşavirliği Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ
ÇAĞRI GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746039 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
ALİ BEHÇET CANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746039 Değerlendirildi RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANLIKLARI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862347


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DOKTA 28,16 30.546.811 % 10,00  
KONYA 500,60 88.895.307 % 10,00  
QNBFL 148,50 33.270.691 % 10,00  
KENT 2.675,50 42.443.207 % 10,00  
KRGYO 5,50 17.356.651 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9018 8,9465 % 0,91  
Frank 7,5167 7,5620 % 1,07  
Riyal 1,8429 1,8522 % 0,92  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.930 -12,99  
Altın Gr. 430 430 0,89  
Cumhuriyet 2.815 2.849 22,60  
Tam 2.899 2.930 23,30  
Yarım 1.407 1.430 11,40  
Çeyrek 706 716 5,70  
Gümüş.Ons 23,45 23,50 -1,12  
Gümüş Gr. 5,27 5,29 -0,15  
B. Petrol 43,86 43,86 -0,04  
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