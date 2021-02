***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksDikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbul 2123474200 2123471025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910881BIST