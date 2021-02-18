***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.02.2021 18:19
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbul 2123474200 2123471025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910881
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:057,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0084
En Düşük
6,9225
18:058,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0763
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4680
En Düşük
8,3628
18:05398,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,75
|Açılış
|: 398,29
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUHCM
|66,00
|180.229.460
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.473.180
|% 10,00
|
|HEKTS
|31,70
|608.922.765
|% 9,99
|
|TMSN
|19,37
|266.069.565
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|204.047.762
|% 9,99
|
|SONME
|87,75
|9.756.024
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.315.960
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|515.245.358
|% -9,97
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|82.591.785
|% -9,91
|
|HALKB
|5,70
|3.765.526.339
|% -1,21
|
|SASA
|49,80
|3.069.477.170
|% 9,98
|
|KOZAL
|150,90
|2.763.543.703
|% 6,04
|
|GARAN
|9,35
|1.717.173.308
|% -2,09
|
|THYAO
|12,29
|1.549.506.188
|% 0,74
|
|HALKB
|5,70
|3.765.526.339
|% -1,21
|
|SKBNK
|1,50
|521.573.199
|% 0,67
|
|IHLAS
|1,16
|358.986.069
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,39
|1.277.301.191
|% -3,09
|
|ODAS
|4,10
|1.127.379.354
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9902
|6,9949
|% 0,41
|
|Euro
|8,4457
|8,4531
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,7100
|9,7587
|% 0,88
|
|Frank
|7,7474
|7,7940
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,15
|
|Altın Gr.
|398
|399
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|0,02
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
-
17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem