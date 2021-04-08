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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.04.2021 15:54



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve sebze, meyve suyu, meyve ve sebze püreleri ve salça imalatı 11100000 2775000 TRY 25 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925186


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SAMAT 6,82 42.183.596 % 10,00  
FRIGO 51,85 70.132.734 % 9,99  
MTRKS 37,26 245.245 % 9,98  
GLRYH 3,64 12.369.665 % 9,97  
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Riyal 2,1693 2,1802 % 0,14  
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Altın Ons 1.758 1.758 20,36  
Altın Gr. 460 460 5,04  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 0,38  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,10  
B. Petrol 62,78 62,78 -0,38  
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