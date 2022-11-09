***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2022 20:41
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2022
Karar Sayısı
33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01.07.2022-30/09/2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tablolar ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079012
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,5837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5944
En Düşük
18,5536
18:0518,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,6530
En Düşük
18,6023
18:051.016,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.016,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.030,08
En Düşük
1.016,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5630
|18,5918
|% 0,02
|
|Euro
|18,5791
|18,6530
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9964
|21,1017
|% -1,48
|
|Frank
|18,7611
|18,8741
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9209
|4,9456
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.789
|6.860
|-28,00
|
|Yarım
|3.308
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,07
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-2,80
|
Seans Raporu
18:05
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