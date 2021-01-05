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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

05.01.2021 11:49



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

   Şirketimizin 58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin  52.967.161 TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 18.12.2020 tarihinde ilan edilmiştir.
Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. 
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 414.474,150 TL olup, bu paylar 07.01.2021 ve 08.01.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek 414.474,150 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin www.merko.com.tr adresinde yer alan yatırımcı ilişkileri böümünden ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin  www.akyatirim.com.tr  internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19/13 maddesi hükmü uyarınca sermaye azaltımı ile eşanlı olarak gerçekleştirilecek işbu sermaye artırımında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, söz konusu maddede öngörülen ve ekte yer alan risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması gerekmektedir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897020


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