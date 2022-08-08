***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
08.08.2022 11:15
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.07.2022-30.06.2023 mali yıl içerisinde sevk edilmek üzere 2022 yılı yeni sezon için, toplam 10.443.256 USD (7.521.330 USD + 2.501.714.- EURO + 6.496.000.-TL ) tutarında satış kontratı imzalamıştır
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052816
BIST
12:532.788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -7,53
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:5317,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
12:5318,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
12:531.033,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.033,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KRTEK
|22,00
|38.815.904
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.583.453
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.660.334
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.711.598
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.717.381
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.958.982
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.800.649
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.646.797
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,96
|9.645.663
|% -6,78
|
|THYAO
|58,50
|2.619.361.531
|% -0,43
|
|ISCTR
|5,97
|1.567.264.684
|% -6,13
|
|TUPRS
|281,30
|1.033.170.381
|% 2,85
|
|SASA
|51,40
|945.605.808
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,48
|898.806.461
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,48
|898.806.461
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,97
|1.567.264.684
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,23
|864.674.906
|% 0,58
|
|MOBTL
|2,00
|282.431.198
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|174.582.321
|% 3,23
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7841
|17,9682
|% 0,10
|
|Euro
|18,3150
|18,3952
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,7109
|21,8198
|% 0,56
|
|Frank
|18,7794
|18,8925
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7653
|4,7892
|% 0,21
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|11,00
|
|Tam
|6.923
|6.976
|-11,00
|
|Yarım
|3.373
|3.411
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|96,02
|96,02
|-0,63
|