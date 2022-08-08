***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olması Beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz, 01.07.2022-30.06.2023 mali yıl içerisinde sevk edilmek üzere 2022 yılı yeni sezon için, toplam 10.443.256 USD (7.521.330 USD + 2.501.714.- EURO + 6.496.000.-TL ) tutarında satış kontratı imzalamıştırKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052816BIST