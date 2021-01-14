METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUYeni UnvanMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi04/12/2020AçıklamalarFon Ünvan Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902020BIST