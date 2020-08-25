***METRO* *ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2020 19:08
***METRO******ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25.08.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 2,00 -TL fiyattan 1.000.000 -TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki paylarımız 25.08.2020 tarihi itibariyle %0,98 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/08/2020 1.000.000 0 1.000.000 1.954.758 2.954.758 % 0,65 % 0,65 % 0,98 % 0,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871172
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.083
18:057,3997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4072
En Düşük
7,3558
18:058,7463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7672
En Düşük
8,6716
18:05456,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,67
|Açılış
|: 456,16
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
455,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|14,30
|4.239.270
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|10.377.859
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.688.482
|% 9,99
|
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 9,98
|
|ORMA
|9,40
|471.002
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|852.206
|% -9,79
|
|BURVA
|54,10
|1.883.449
|% -8,31
|
|MAALT
|84,40
|38.713.147
|% -7,96
|
|EMKEL
|3,04
|103.507.841
|% -7,88
|
|HALKS
|3,34
|219.886
|% -7,73
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 1,08
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 8,05
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% -2,73
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% -3,74
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% -1,71
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% -5,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3968
|7,3997
|% 0,30
|
|Euro
|8,7374
|8,7463
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,6796
|9,7281
|% 0,69
|
|Frank
|8,1065
|8,1553
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9667
|1,9765
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-11,23
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,41
|46,41
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YUNSA
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 181, 333 adet işlem
-
17:57EMKEL
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 982, 211 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 83 kaybederek (% -2.21 ) 1, 230
-
17:56XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 16, 268.00 milyon TL de
-
17:56NIBAS
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 372 adet işlem