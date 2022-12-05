***METRO* *AVC* *TEKTU* *OZGYO* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.12.2022 09:28
***METRO******AVC******TEKTU******OZGYO******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, METRO, OZGYO, TEKTU]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084142
BIST
10:494.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -19,10
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.941
10:4918,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:4919,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:491.077,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.077,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:48
|GLCVY
|31,68
|50.213.905
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|260.090.628
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|74.328.879
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|ERCB
|101,70
|34.503.525
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|88.666.918
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|6.753.995
|% -9,94
|
|KONTR
|140,40
|185.143.075
|% -9,88
|
|PRDGS
|12,82
|31.652.692
|% -9,40
|
|THYAO
|130,40
|2.422.484.463
|% 1,64
|
|KRDMD
|15,27
|1.411.661.300
|% 3,46
|
|EREGL
|41,36
|1.064.865.358
|% -0,14
|
|KOZAL
|395,80
|840.408.618
|% 0,97
|
|TUPRS
|482,80
|750.535.263
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,24
|678.453.050
|% 1,40
|
|KRDMD
|15,27
|1.411.661.300
|% 3,46
|
|ADESE
|1,77
|125.309.649
|% 4,73
|
|SKBNK
|2,68
|154.269.880
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,42
|410.258.571
|% -0,19
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6388
|% 0,02
|
|Euro
|19,6415
|19,6503
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,8441
|22,9586
|% 0,11
|
|Frank
|19,8183
|19,9377
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.208
|7.269
|-5,00
|
|Yarım
|3.496
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,02
|86,02
|0,45
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:03ERCB
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 101.70 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 362 adet işlem
-
11:02MZHLD
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 415 adet işlem
-
11:01PRDGS
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 443 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 4, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 21, 279.00 milyon TL de
-
11:00METUR
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 887 adet işlem