***METRO* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2020 19:34
***METRO******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.03.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,45-1,52 TL fiyat aralığından 3.850.211-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 3.850.211-TL toplam nominal tutarlı satış ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki paylarımız 04.03.2020 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/03/2020 3.850.211 3.850.211 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824381
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0212
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0531
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7547
18:05320,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,88
|Açılış
|: 320,00
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,63
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8036
|7,8427
|% 0,15
|
|Frank
|6,3345
|6,3727
|% -0,40
|
|Riyal
|1,6161
|1,6242
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|2,13
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|-0,34
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
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