***METRO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METRO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [METRO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.02.2019 tarihinde kamuoyuna yapılan açıklamada bahse konu 2015 yılında Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş'nin paylarının %80'inin alımında dayanak teşkil eden değerleme raporlarının 2018 yılında SPK talebiyle revize edilmesi sonucunda ortaya çıkan 10.271.266 TL tutarındaki fark bedelinin tamamı ilgili şirket olan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş'den, borç bedelinin tahsil edilen tarihe kadar uygulanan adat farkıda dahil olmak üzere tamamı 31.12.2021 tarihi itibariyle tahsil edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987217BIST