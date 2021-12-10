***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.12.2021 09:13
***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/12/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982558
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
0
En Düşük
0
18:0513,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0927
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
18:0515,6877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0919
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
18:05791,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,00
|Açılış
|: 791,24
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|11,03
|29.118.415
|% 0,00
|
|DARDL
|3,02
|49.049.078
|% 0,00
|
|EREGL
|26,40
|2.109.982.062
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|29.556.734
|% 0,00
|
|ARSAN
|5,74
|12.182.061
|% 0,00
|
|DYOBY
|11,03
|29.118.415
|% 0,00
|
|DARDL
|3,02
|49.049.078
|% 0,00
|
|EREGL
|26,40
|2.109.982.062
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|29.556.734
|% 0,00
|
|ARSAN
|5,74
|12.182.061
|% 0,00
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8511
|13,8799
|% 0,67
|
|Euro
|15,6604
|15,6877
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,2932
|18,3849
|% 0,64
|
|Frank
|14,9591
|15,0492
|% 0,60
|
|Riyal
|3,6889
|3,7074
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,80
|
|Altın Gr.
|788
|789
|1,33
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,00
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS