***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.05.2022 10:47
***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: MTY, Satıcı Üye: MTY (Fiyat: 1,30 TL, Miktar: 214.774.900 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031664
BIST
10:432.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 20,38
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
10:4315,9362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0634
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:4316,9139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1128
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:43948,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,54
|Açılış
|: 948,10
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:41
|IMASM
|51,55
|6.846.515
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.215.257
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|10.847.248
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|PRKAB
|37,60
|40.995.702
|% 7,86
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|MRGYO
|1,23
|5.820.326
|% -7,52
|
|ERSU
|3,99
|5.613.831
|% -6,99
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|POLTK
|664,20
|7.517.773
|% -5,52
|
|THYAO
|42,72
|616.750.294
|% -0,33
|
|GARAN
|16,44
|498.640.871
|% 1,17
|
|ASELS
|23,40
|414.079.737
|% 2,72
|
|KARSN
|5,94
|401.157.363
|% 5,51
|
|KRDMD
|14,34
|312.080.275
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,27
|153.964.178
|% 5,83
|
|KARSN
|5,94
|401.157.363
|% 5,51
|
|YKBNK
|4,38
|253.269.423
|% 1,15
|
|GARAN
|16,44
|498.640.871
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,64
|78.060.977
|% 0,38
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9012
|15,9163
|% 0,27
|
|Euro
|16,8650
|16,8834
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,9075
|20,0074
|% 0,71
|
|Frank
|16,2913
|16,3894
|% 0,45
|
|Riyal
|4,2261
|4,2473
|% 0,17
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|8,30
|
|Altın Gr.
|947
|948
|5,08
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,16
|