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***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

01.12.2021 16:48
***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler METRO

02.12.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
METRO HOLDING METRO 80,00000 1,00 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980503


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 26,40 16.506.684 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
SONME 34,12 1.604.834 % 9,99  
SNPAM 10,24 407.148 % 9,99  
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Dolar 13,3662 13,3726 % -2,18  
Euro 15,1544 15,1813 % -2,22  
Sterlin 17,6998 17,7886 % -2,34  
Frank 14,4229 14,5098 % -2,74  
Riyal 3,5402 3,5579 % -2,54  
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16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 18,73  
Altın Gr. 764 764 -15,06  
Cumhuriyet 5.036 5.112 51,00  
Tam 5.019 5.150 62,07  
Yarım 2.426 2.491 30,02  
Çeyrek 1.217 1.246 15,01  
Gümüş.Ons 22,81 22,85 0,04  
Gümüş Gr. 9,72 9,73 -0,29  
B. Petrol 71,18 71,18 1,95  
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