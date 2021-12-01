***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
01.12.2021 16:48
***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler METRO
02.12.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
METRO HOLDING METRO 80,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980503
BIST
16:591.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 43,68
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
16:5913,3726
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -0,2985
|Açılış
|: 13,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
16:5915,1813
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -0,3452
|Açılış
|: 15,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
16:59765,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -13,02
|Açılış
|: 765,73
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BURCE
|26,40
|16.506.684
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.604.834
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.119.406
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.279.513.874
|% 1,93
|
|THYAO
|18,66
|2.881.080.294
|% 8,36
|
|SISE
|12,96
|2.226.382.131
|% 3,27
|
|SASA
|45,12
|2.082.701.636
|% 3,96
|
|ASELS
|21,98
|1.953.537.479
|% 1,10
|
|YKBNK
|3,29
|961.924.583
|% 3,79
|
|GARAN
|11,64
|3.279.513.874
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|601.488.008
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|340.956.905
|% 2,03
|
|SISE
|12,96
|2.226.382.131
|% 3,27
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3662
|13,3726
|% -2,18
|
|Euro
|15,1544
|15,1813
|% -2,22
|
|Sterlin
|17,6998
|17,7886
|% -2,34
|
|Frank
|14,4229
|14,5098
|% -2,74
|
|Riyal
|3,5402
|3,5579
|% -2,54
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|18,73
|
|Altın Gr.
|764
|764
|-15,06
|
|Cumhuriyet
|5.036
|5.112
|51,00
|
|Tam
|5.019
|5.150
|62,07
|
|Yarım
|2.426
|2.491
|30,02
|
|Çeyrek
|1.217
|1.246
|15,01
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,29
|
|B. Petrol
|71,18
|71,18
|1,95
|
Seans Raporu
16:59
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17:10XU100
Endeks 1, 852 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 34 üstünde . İşlem hacmi 32, 626.00 milyon TL de
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17:10SAYAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 877 adet işlem
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17:09BURVA
Yüzde 6.42 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 969, 620 adet işlem
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17:08GLYHO
Yüzde 5.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 986, 231 adet işlem
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17:07TUCLK
Yüzde 7.32 oranında artışla 19.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 903 adet işlem