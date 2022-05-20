***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [METRO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıMetro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)214774900Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)39,77Satıcının UnvanıGalip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıFatma Öztürk Gümüşsu / 150.000.000 TL, Ayten Öztürk Ünal / 64.774.900 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)1,3Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları0,96 TL - 1,44 TLİşlem Tarihi23/05/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sermayesinin %39,77'sine tekabül eden Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.'ye ait toplam 214.774.900 TL nominal değerli payların, pay başına 1,30 TL fiyatla 150.000.000 TL nominal değerli kısmının Fatma Öztürk Gümüşsu'ya, kalan 64.774.900 TL nominal değerli kısmının Ayten Öztürk Ünal'a satışı, Metro Yatırım Menkul Değerler (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/05/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031527BIST