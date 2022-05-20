***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
20.05.2022 18:03
***METRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
214774900
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
39,77
Satıcının Unvanı
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Fatma Öztürk Gümüşsu / 150.000.000 TL, Ayten Öztürk Ünal / 64.774.900 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
1,3
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
0,96 TL - 1,44 TL
İşlem Tarihi
23/05/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sermayesinin %39,77'sine tekabül eden Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.'ye ait toplam 214.774.900 TL nominal değerli payların, pay başına 1,30 TL fiyatla 150.000.000 TL nominal değerli kısmının Fatma Öztürk Gümüşsu'ya, kalan 64.774.900 TL nominal değerli kısmının Ayten Öztürk Ünal'a satışı, Metro Yatırım Menkul Değerler (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/05/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031527
BIST