***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:39
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866395
BIST
10:301.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,10
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:307,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0908
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:308,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6753
En Düşük
8,5597
10:30484,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,59
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|102.463
|% 9,85
|
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|
|RTALB
|50,50
|60.648.648
|% 7,04
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|372.642.050
|% -4,76
|
|SISE
|5,92
|206.080.580
|% 2,96
|
|ASELS
|14,96
|189.704.872
|% -2,03
|
|GARAN
|6,46
|130.038.822
|% -0,15
|
|EREGL
|8,07
|116.035.725
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,80
|372.642.050
|% -4,76
|
|TSKB
|1,03
|53.164.550
|% -0,96
|
|SISE
|5,92
|206.080.580
|% 2,96
|
|KRDMD
|2,54
|88.006.608
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,71
|22.632.813
|% -6,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5581
|9,6060
|% 0,96
|
|Frank
|7,9913
|8,0395
|% 1,02
|
|Riyal
|1,9445
|1,9542
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.060
|-3,61
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,69
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.303
|3.489
|28,40
|
|Yarım
|1.603
|1.691
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|851
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,33
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|44,99
|44,99
|-0,10
|