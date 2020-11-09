***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 17:43
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METRO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887230
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,1484
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -0,3709
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -0,4853
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05486,38
En Yüksek
|Değişim
|: -9,06%
|| -48,45
|Açılış
|: 486,38
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
484,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|ADNAC
|2,09
|43.187.514
|% 0,00
|
|ADANA
|12,19
|73.348.560
|% 0,00
|
|ADBGR
|8,62
|11.934.321
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1423
|8,1560
|% -4,26
|
|Euro
|9,6044
|9,6296
|% -4,91
|
|Sterlin
|10,6414
|10,6947
|% -4,75
|
|Frank
|8,8740
|8,9275
|% -5,87
|
|Riyal
|2,1600
|2,1709
|% -4,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-96,49
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-49,44
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-1,65
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,26
|-0,76
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|3,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
-
17:59DNISI
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
-
17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
-
17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem