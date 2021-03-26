***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:42
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920931
BIST
14:431.365
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -29,28
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.364
14:438,0319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0924
|Açılış
|: 8,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:439,4880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1324
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:43445,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,05
|Açılış
|: 445,52
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:43
|BJKAS
|6,93
|528.823.884
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.281.846
|% 9,99
|
|RTALB
|23,06
|212.073.732
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|659.052.118
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,38
|4.471.421
|% -8,74
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,93
|1.842.905.456
|% -0,86
|
|AVOD
|9,49
|659.052.118
|% -9,96
|
|SISE
|7,29
|641.408.236
|% 0,97
|
|VESTL
|37,08
|625.108.768
|% -0,05
|
|BJKAS
|6,93
|528.823.884
|% 10,00
|
|GARAN
|6,93
|1.842.905.456
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,80
|491.347.264
|% 6,44
|
|SKBNK
|1,18
|154.787.829
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,16
|234.015.118
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|178.645.817
|% -1,59
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0270
|8,0319
|% 1,16
|
|Euro
|9,4712
|9,4880
|% 1,42
|
|Sterlin
|11,0601
|11,1155
|% 1,81
|
|Frank
|8,5239
|8,5752
|% 1,42
|
|Riyal
|2,1415
|2,1522
|% 1,53
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,98
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.928
|3.004
|-0,62
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|-0,30
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|1,13
|