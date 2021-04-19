***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 15:23
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929127
BIST
16:421.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -22,28
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
16:428,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:429,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:42460,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,22
|Açılış
|: 460,59
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:42
|FENER
|31,90
|24.301.197
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.410.069
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.639.651
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.721.528
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.015.257
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.702.251
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|35.924.495
|% -9,99
|
|EREGL
|18,25
|1.299.915.428
|% -0,49
|
|PETKM
|6,59
|1.137.520.908
|% 4,11
|
|GARAN
|7,07
|949.068.613
|% -2,88
|
|QUAGR
|26,70
|769.097.035
|% -8,31
|
|KRDMD
|7,23
|605.872.628
|% -2,82
|
|PETKM
|6,59
|1.137.520.908
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,87
|300.851.304
|% -1,06
|
|ODAS
|3,10
|434.927.905
|% -7,46
|
|GARAN
|7,07
|949.068.613
|% -2,88
|
|MAKTK
|3,31
|416.362.612
|% -6,76
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0705
|8,0781
|% 0,25
|
|Euro
|9,7032
|9,7162
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2426
|11,2990
|% 1,08
|
|Frank
|8,7957
|8,8487
|% 0,83
|
|Riyal
|2,1484
|2,1591
|% 0,30
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-4,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,04
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:54KLGYO
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 092, 701 adet işlem
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 86 kaybederek (% -1.63 ) 1, 198
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, AKFGY, ATLAS, TKURU, GSRAY, ORMA, FENER
-
16:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INVEO, PEKGY, SEYKM, CMENT, LUKSK, SAYAS, SONME, SEKFK, OZRDN, SAMAT
-
16:53
AKFGY, BNTAS, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında