***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:06
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964646
BIST
11:091.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,62
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.400
11:098,6320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
11:0910,1286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1108
11:09488,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,66
|Açılış
|: 488,93
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,67
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KTSKR
|64,25
|24.643.585
|% 9,92
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|KRGYO
|5,93
|8.007.069
|% 8,61
|
|IHYAY
|0,80
|6.176.233
|% 8,11
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|NUGYO
|11,91
|9.840.935
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|20.126.948
|% -9,85
|
|TIRE
|7,57
|1.348.337
|% -5,02
|
|EUKYO
|6,23
|618.127
|% -3,86
|
|METRO
|1,47
|23.403.245
|% -3,29
|
|THYAO
|12,95
|377.457.178
|% 1,09
|
|GARAN
|9,25
|318.285.187
|% 1,87
|
|SISE
|8,28
|194.313.375
|% 0,98
|
|TUPRS
|109,20
|182.966.019
|% 1,58
|
|TEZOL
|17,47
|175.943.726
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,41
|105.872.049
|% 1,26
|
|GARAN
|9,25
|318.285.187
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,78
|59.220.425
|% 0,00
|
|THYAO
|12,95
|377.457.178
|% 1,09
|
|SISE
|8,28
|194.313.375
|% 0,98
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6276
|8,6320
|% -0,38
|
|Euro
|10,1123
|10,1286
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,7869
|11,8460
|% -0,11
|
|Frank
|9,2815
|9,3374
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% -0,33
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-2,65
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|1,02
|