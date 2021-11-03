***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974253
BIST
15:031.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,18
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:039,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0989
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:0311,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1237
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:03555,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,40
|Açılış
|: 555,46
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IHAAS
|5,06
|27.443.355
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.192.707
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.309.639
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,54
|168.838.699
|% 9,26
|
|DOBUR
|70,25
|41.535.665
|% 9,08
|
|CANTE
|12,92
|102.352.477
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.204.741
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.868.939
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.312.571
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.018.992
|% -9,81
|
|GARAN
|10,15
|3.064.286.359
|% -0,10
|
|THYAO
|15,50
|1.561.976.111
|% 0,06
|
|SISE
|8,72
|1.005.472.528
|% 1,16
|
|FROTO
|198,90
|933.348.087
|% 3,00
|
|TSPOR
|5,06
|892.520.572
|% -5,77
|
|EKGYO
|1,97
|733.605.292
|% -2,96
|
|GARAN
|10,15
|3.064.286.359
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|843.490.983
|% -0,35
|
|TSKB
|1,38
|278.089.110
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,06
|892.520.572
|% -5,77
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6983
|9,7013
|% 1,03
|
|Euro
|11,2433
|11,2470
|% 1,11
|
|Sterlin
|13,1798
|13,2459
|% 1,11
|
|Frank
|10,5828
|10,6466
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5747
|2,5876
|% 0,88
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-3,55
|
|Altın Gr.
|554
|555
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.649
|3.741
|34,18
|
|Yarım
|1.764
|1.810
|16,53
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,01
|83,01
|-1,71
|
Seans Raporu
15:03
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