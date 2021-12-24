***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2021 10:24
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985955
BIST
16:101.860
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 54,97
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.861
En Düşük
1.809
16:1011,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,3492
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
16:1013,2757
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,4431
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
16:10678,58
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 21,94
|Açılış
|: 678,58
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:10
|RAYSG
|13,55
|2.201.139
|% 9,98
|
|ARENA
|12,58
|13.268.977
|% 9,97
|
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|ADEL
|26,96
|4.997.105
|% 9,95
|
|NIBAS
|11,96
|37.167.691
|% 9,93
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.934.909
|% -9,87
|
|METRO
|1,45
|160.116.365
|% -8,23
|
|RODRG
|19,50
|5.336.263
|% -7,58
|
|SISE
|13,54
|1.904.383.944
|% 5,04
|
|EREGL
|27,60
|1.756.201.450
|% 4,62
|
|THYAO
|20,28
|1.428.537.491
|% 5,57
|
|GARAN
|11,67
|1.201.266.777
|% -0,60
|
|SASA
|46,90
|1.078.123.538
|% 8,36
|
|YKBNK
|3,53
|545.366.348
|% -1,40
|
|SISE
|13,54
|1.904.383.944
|% 5,04
|
|KRDMD
|9,19
|1.053.115.220
|% 3,14
|
|METRO
|1,45
|160.116.365
|% -8,23
|
|GARAN
|11,67
|1.201.266.777
|% -0,60
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6307
|11,6389
|% 3,09
|
|Euro
|13,1566
|13,2757
|% 3,45
|
|Sterlin
|15,6025
|15,6807
|% 3,29
|
|Frank
|12,6450
|12,7211
|% 3,21
|
|Riyal
|3,0977
|3,1133
|% 3,35
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,54
|
|Altın Gr.
|678
|679
|21,94
|
|Cumhuriyet
|4.547
|4.615
|168,00
|
|Tam
|4.518
|4.649
|160,45
|
|Yarım
|2.184
|2.249
|77,62
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|38,80
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,61
|8,63
|0,32
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|