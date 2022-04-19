***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 12:57
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021752
BIST
14:352.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,95
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:3514,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0306
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:3515,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0463
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:35932,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,57
|Açılış
|: 932,95
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:33
|IHAAS
|20,12
|23.733.503
|% 8,00
|
|PAGYO
|13,29
|2.858.096
|% 5,81
|
|GENIL
|18,28
|82.966.543
|% 5,73
|
|KUYAS
|6,36
|26.115.766
|% 5,65
|
|HUNER
|3,23
|175.820.659
|% 5,56
|
|EDATA
|18,87
|29.174.994
|% -5,60
|
|KARYE
|14,91
|147.917.586
|% -4,12
|
|ISKPL
|4,77
|59.939.887
|% -4,02
|
|SODSN
|26,84
|226.844
|% -4,01
|
|ISBIR
|53,00
|787.143
|% -3,55
|
|KONTR
|144,60
|267.442.709
|% 3,06
|
|ENJSA
|15,76
|185.527.531
|% 3,14
|
|HUNER
|3,23
|175.820.659
|% 5,56
|
|KONKA
|17,87
|175.085.803
|% 3,77
|
|KARYE
|14,91
|147.917.586
|% -4,12
|
|HUNER
|3,23
|175.820.659
|% 5,56
|
|MOBTL
|1,74
|43.040.293
|% 0,58
|
|KLSYN
|1,92
|28.969.935
|% 4,92
|
|ISKPL
|4,77
|59.939.887
|% -4,02
|
|KARYE
|14,91
|147.917.586
|% -4,12
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6615
|14,6649
|% 0,19
|
|Euro
|15,8273
|15,8381
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0268
|19,1222
|% 0,20
|
|Frank
|15,4012
|15,4939
|% -0,20
|
|Riyal
|3,8990
|3,9186
|% 0,37
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,06
|
|Altın Gr.
|932
|933
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.149
|6.303
|-28,17
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|-13,62
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-6,82
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,34
|
Seans Raporu
14:33
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14:47GENIL
Yüzde 5.84 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 644, 418 adet işlem
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14:46TKNSA
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14:45XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 27, 382.00 milyon TL de
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14:45KORDS
Yüzde 4.91 oranında artışla 44.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 785, 876 adet işlem
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14:43GENIL
Yüzde 5.49 oranında artışla 18.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 542, 408 adet işlem