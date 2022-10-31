***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 11:48
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075222
BIST
11:423.930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 51,22
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
11:4218,6196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
11:4218,4857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0509
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
11:42979,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,42
|Açılış
|: 979,08
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,08
BIST En Aktif Hisseler11:42
|VKING
|14,86
|6.190.870
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.556.753
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.866.570
|% 9,96
|
|TUCLK
|26,52
|5.745.028
|% 9,95
|
|ULUUN
|36,02
|156.365.958
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|27.130.662
|% -9,98
|
|ATLAS
|1,85
|6.926.241
|% -9,76
|
|DOBUR
|51,35
|10.102.874
|% -8,47
|
|METRO
|1,53
|46.100.965
|% -7,27
|
|MTRYO
|2,83
|4.503.877
|% -6,60
|
|THYAO
|98,30
|2.118.851.785
|% 1,39
|
|SASA
|117,90
|1.311.939.759
|% 7,87
|
|AKBNK
|14,55
|1.068.280.040
|% -0,89
|
|YKBNK
|8,93
|832.262.751
|% 0,56
|
|TUPRS
|373,60
|808.637.657
|% 2,19
|
|EKGYO
|4,40
|620.283.142
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,93
|832.262.751
|% 0,56
|
|SKBNK
|2,03
|185.832.108
|% -0,98
|
|TSKB
|2,98
|259.716.873
|% -1,32
|
|AKBNK
|14,55
|1.068.280.040
|% -0,89
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6120
|18,6196
|% 0,21
|
|Euro
|18,4690
|18,4857
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,4519
|21,5595
|% -0,30
|
|Frank
|18,5297
|18,6413
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-8,52
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.580
|6.641
|-95,00
|
|Yarım
|3.206
|3.244
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.621
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|-0,93
|
Seans Raporu
11:42
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