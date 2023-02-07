***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:51
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110445
BIST
12:454.630
En Yüksek
|Değişim
|: -6,08%
|| -299,92
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.630
12:4518,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:4520,1750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0342
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:451.135,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.135,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:45
|KONYA
|2.964,50
|87.761.440
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.916.582
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.798.725
|% -10,00
|
|SDTTR
|81,85
|62.063.179
|% -9,96
|
|KARYE
|23,86
|9.515.330
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.818.720
|% -9,96
|
|TURSG
|8,61
|54.003.511
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|1.575.709.697
|% 0,23
|
|ASELS
|53,25
|1.393.673.599
|% -9,44
|
|EREGL
|38,42
|1.009.643.441
|% -4,09
|
|AKBNK
|15,25
|513.707.349
|% -5,86
|
|GUBRF
|176,30
|411.368.520
|% -9,50
|
|KRDMD
|17,70
|1.575.709.697
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,31
|392.994.002
|% -6,42
|
|BUCIM
|6,10
|226.242.496
|% 9,32
|
|BSOKE
|5,75
|228.103.119
|% -9,87
|
|AKBNK
|15,25
|513.707.349
|% -5,86
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8292
|18,8318
|% 0,03
|
|Euro
|20,1676
|20,1750
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5676
|22,6807
|% 0,01
|
|Frank
|20,2755
|20,3977
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,02
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,46
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.722
|7.774
|-14,00
|
|Yarım
|3.772
|3.804
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,31
|