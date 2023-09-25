***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2023 10:34
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197010
BIST
'
12:148.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 174,11
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1427,2096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0678
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1428,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:141.681,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.681,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:12
|CIMSA
|325,70
|817.628.538
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|155.065.823
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|TMPOL
|52,70
|21.627.887
|% -4,36
|
|ATAGY
|9,57
|21.007.106
|% -4,30
|
|EUKYO
|10,39
|5.833.979
|% -4,24
|
|EREGL
|45,42
|4.734.407.663
|% 4,94
|
|TUPRS
|162,80
|3.657.081.127
|% 5,65
|
|THYAO
|229,10
|3.312.543.192
|% 1,33
|
|KRDMD
|29,60
|3.242.920.407
|% 7,56
|
|KONTR
|346,20
|3.072.418.906
|% 8,32
|
|ZOREN
|5,04
|748.104.068
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,11
|1.100.763.327
|% 2,53
|
|ISCTR
|25,22
|2.970.507.944
|% 1,29
|
|ADESE
|2,65
|305.878.271
|% 7,29
|
|IHLAS
|1,21
|135.877.115
|% 5,22
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2041
|27,2098
|% 0,25
|
|Euro
|28,9218
|28,9298
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,1410
|33,3072
|% 0,06
|
|Frank
|29,7803
|29,9597
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2316
|7,2679
|% 0,25
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,83
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|1,15
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|4,00
|
|Tam
|11.113
|11.186
|-4,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|0,38
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27AYGAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 443 adet işlem
-
12:26ADESE
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 886, 755 adet işlem
-
12:24ERBOS
Yüzde 6.48 oranında artışla 170.90 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 988 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 61, 884.00 milyon TL de
-
12:23KRDMD
Yüzde 7.63 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 820, 801 adet işlem