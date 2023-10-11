***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2023 15:33
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204249
BIST
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16:088.396
En Düşük
|Değişim
|: -0,56%
|| -46,98
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0827,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0183
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0829,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0476
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:081.671,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.671,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ACSEL
|117,70
|88.654.152
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|181.120.638
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.346.453
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,93
|1.034.601.523
|% -8,82
|
|ARENA
|30,04
|125.167.643
|% -7,74
|
|TETMT
|2.585,00
|29.503.512
|% -7,68
|
|PETKM
|24,60
|4.326.376.193
|% -0,16
|
|THYAO
|231,90
|4.074.229.378
|% -2,60
|
|DMRGD
|23,38
|3.536.179.868
|% 6,76
|
|KOZAL
|28,28
|2.987.443.876
|% 1,58
|
|ISCTR
|25,50
|2.971.958.047
|% 2,74
|
|ZOREN
|6,28
|1.495.603.282
|% -1,72
|
|EKGYO
|8,25
|1.514.916.724
|% -1,79
|
|PETKM
|24,60
|4.326.376.193
|% -0,16
|
|ODAS
|13,75
|2.399.228.068
|% 0,73
|
|DMRGD
|23,38
|3.536.179.868
|% 6,76
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|11,53
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|12,16
|
|Cumhuriyet
|11.579
|11.754
|74,00
|
|Tam
|11.336
|11.421
|25,00
|
|Yarım
|5.685
|5.732
|17,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.866
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,69
|19,72
|0,26
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|-0,82
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21YESIL
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 381, 825 adet işlem
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16:20XU100
Endeks 8, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 93, 393.00 milyon TL de
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16:20ARENA
Yüzde -7.74 oranında düşüşle 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 189, 948 adet işlem
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16:19BASGZ
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 143 adet işlem
-
16:18GIPTA
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 367, 705 adet işlem