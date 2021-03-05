***METRO* *EMKEL* *ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.03.2021 09:19
***METRO******EMKEL******ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARDYZ, EMKEL, METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915330
BIST
12:061.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
12:067,5183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
12:068,9751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0410
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
12:06409,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,77
|Açılış
|: 409,29
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:06
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.267.517
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.737.379
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,02
|16.169.921
|% -9,92
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|31,18
|144.208.422
|% -8,08
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,96
|1.210.277.334
|% 1,19
|
|GARAN
|9,25
|610.154.568
|% -1,60
|
|KRDMD
|7,31
|551.215.124
|% -0,68
|
|THYAO
|14,68
|527.845.318
|% -0,27
|
|INDES
|32,30
|472.972.381
|% 5,97
|
|PETKM
|5,96
|1.210.277.334
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,41
|245.329.366
|% -0,82
|
|ODAS
|3,93
|377.119.000
|% 1,55
|
|TSKB
|1,75
|141.619.953
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,31
|551.215.124
|% -0,68
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5138
|7,5183
|% 0,09
|
|Euro
|8,9690
|8,9751
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,3687
|10,4207
|% -0,35
|
|Frank
|8,0504
|8,0989
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9965
|2,0065
|% -0,02
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,71
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.706
|2.776
|-3,67
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-1,77
|
|Çeyrek
|656
|671
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|1,07
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 22 kaybederek (% -0.20 ) 1, 622
-
12:17XU100
Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 9, 899.00 milyon TL de
-
12:16DESPC
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 098 adet işlem
-
12:15OZKGY
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 646, 430 adet işlem
-
12:15OZKGY
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 646, 430 adet işlem