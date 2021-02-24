***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2021 09:25
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METRO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912046
BIST
18:051.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
0
En Düşük
0
18:057,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1149
En Düşük
7,0712
18:058,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6509
En Düşük
8,5921
18:05412,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 412,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
414,36
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|5,41
|11.257.999
|% 42,85
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|YGYO
|1,71
|44.416.782
|% 0,00
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 0,00
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 0,00
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% 0,00
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1028
|7,1098
|% 0,06
|
|Euro
|8,6320
|8,6439
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0220
|10,0722
|% 0,23
|
|Frank
|7,7942
|7,8412
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8873
|1,8968
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,12
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|-0,45
|